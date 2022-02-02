На что способен автомобиль минного заграждения "Баобаб-К" (видео)

Польская компания Huta Stalowa Wola SA разработала уникальный колесный минный заградитель – Baobak-K («Баобаб-К»). Машина базируется на полноприводном шасси армейского грузовика Jelcz 662D.43 (8х8), сообщает Defence24.pl На его платформе установлены шесть пусковых установок, в которых находится по 20 стволов. Каждый из них предназначен для кассеты из пяти мин. Таким образом, автомобиль способен всего за 22 минуты распределить 600 мин на огромной территории – длиной 1800 м и шириной от 30 до 90 м. При этом скорость движения машины при укладке может варьироваться от 5 до 25 км/ч.

Процесс постановки минного поля осуществляется с поста управления, полностью автоматическим способом, а сами мины могут быть запрограммированы на конкретное время срабатывания. В автоматическом режиме бортовой компьютер рассчитывает скорость движения машины, настройки пусковой установки и регулирует частоту укладки мин во время движения. Дополнительно параметры и координаты минных полей фиксируются на цифровых картах и ​​отображаются на экране компьютера.

Экипаж “Баобаб-К” состоит всего из двух человек – механика-водителя и командир-оператор системы – и размещается в бронированной кабине. Время загрузки шести сотен мин составляет около 30 минут, а сами пусковые установки можно перемещать с помощью встроенного крана-манипулятора HIAB. Пассивная защита обеспечивается комплексом самообороны «Обра», имеющей восемь пусковых установок для запуска дымовых гранат.