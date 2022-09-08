WOG та Благодійний Фонд Сергія Притули в межах проєкту «Добробонуси» закуплять 3 евакуаційні авто для ЗСУ

За три тижні в межах проєкту «Добробонуси», який мережа АЗК WOG реалізовувала спільно з Благодійним Фондом Сергія Притули, зібрали кошти на три евакуаційні машини для підрозділів Збройних Сил України. Ці авто допоможуть врятувати життя захисників країни. Вартість швидких – 2,5 млн гривень.

В середині серпня в мережі АЗК WOG стартував проєкт «Добробонуси». Долучитися до нього міг кожен клієнт, перерахувавши зі свого бонусного рахунку PRIDE будь-яку кількість бонусів на власний розсуд. Всі зібрані бонуси WOG конвертував у гривні та перевів на рахунок Благодійного Фонду Сергія Притули для закупівлі машин швидкої допомоги.

«З перших днів великої війни основним фокусом компанії WOG була підтримка тих, хто рятує життя – вивозить поранених військових, цивільних та маломобільних людей із зон активних бойових дій. Спеціалізовані препарати для лікування вибухових та осколкових поранень, обладнання для операційних, ТРО, ЗСУ – ось неповний перелік того, на чому зосереджує зусилля WOG.

Закупівля в рамках проєкту «Добробонуси» авто швидкої допомоги для ЗСУ стала логічним продовженням цього напрямку діяльності. Це допоможе зберегти життя більшої кількості захисників. Це усвідомлюють наші клієнти, які всього за три тижні зібрали потрібну суму на закупівлю спеціалізованих швидких для ЗСУ», – зазначив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Зі спеціалізованими евакуаційними машинами парамедики матимуть більше шансів виконати правило «золотої години» – часу, протягом якого пораненому на полі бою потрібно надати першу домедичну допомогу. Якщо це зробити упродовж першої години, ймовірність врятувати життя захиснику – 90%. Затримка в наданні допомоги лише на дві години знижує цю можливість до 10%. Тож швидкість в такій справі – це врятовані життя.

«На передовій ж великий дефіцит транспорту, який постійно закривають своїми зусиллями волонтери. І така сама ситуація з медичними авто. Потреба у них величезна, і три нові швидкі допоможуть закрити потреби у медичках для трьох підрозділів. Кожен, хто доєднався до проєкту «Добробонуси», зробив свій внесок у порятунок життів наших військових. Ви знову і знову доводите: ми непереможні, коли об’єднані», – зазначив Сергій Притула, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули.

За кошти, зібрані в межах проєкту «Добробонуси», Благодійний Фонд Сергія Притули закупить три медичні автомобілі. Ці авто укомплектовані всім необхідним, що дозволяє стабілізувати пацієнта і дасть змогу в найкоротший час вивозити поранених бездоріжжям із зони бойових дій.

«Добробонуси» – це проєкт, який дає можливість зробити допомогу армії доступною і простою звичкою. Війна не закінчиться завтра, але, підтримуючи та регулярно допомагаючи нашим захисникам, ми допомагаємо зберегти їхні життя і наблизити перемогу.