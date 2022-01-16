YouTube-блогеров приговорили к тюремному заключению за видеоролик в стиле Top Gear

Парней приговорили к восьми месяцам заключения и штрафу в размере 900 долларов

Программа Top Gear пользуется невероятной популярностью среди автомобилистов многих стран. Неудивительно, что у нее есть последователи, которые пытаются повторить трюки или прокатиться на машине на предельной скорости. Именно так поступили два YouTube-блогера, за что и поплатились.

Дэвид Мюррей и Тимур Хайров приехали из Шотландии в Северный Уэльс для того, чтобы обкатать свои Porsche. Молодые люди не стали ехать на специальные треки или выезжать на загородные трассы, где меньше машин. Они разгоняли до предельной скорости спорткары на обычных дорогах, при этом еще снимая и комментируя видео. Так, желтый Porsche 718 Boxster Мюррея разогнали до 186 км/ч, а Porsche 911 GT3 Хайрова – до 169 км/ч.

Снятое видео было опубликовано на канале «Vehicle Villains», где его и увидел инспектор местной полиции. Блогеры получили повестки в суд. Как они не пытались оправдаться, говоря, что следили за дорогой и не призывали других следовать их примеру, британская Фемида приговорила нарушителей ПДД к восьми месяцам тюремного заключения. В дополнение к нему, оба парня получили 18-месячный запрет на вождение транспортных средств и должны пересдать экзамен, прежде чем получить обратно свои права. Более того, горе-блогерам присудили 200 часов общественных работ и штраф в размере 910 долларов.