На столичные дороги выехали новогодние автобетоносмесители (видео)

Для поднятия настроения в новогодние праздники известный украинский производитель бетона – компания «Ковальська» решила разукрасить свой автопарк. В итоге на столичные дороги выехали два десятка миксеров, обвешенных яркими гирляндами. Причем это не кратковременная акция. Автобетоносмесители будут курсировать до конца февраля по улицам Дарницы, Соломинки, Борщаговки и других районов.

Каждый день один такой автомобиль сможет выполнить до четырех рейсов – с завода на стройку и обратно. А всего за два месяца новогодние автобетоносмесители совершат 3840 выездов и проедут около 76 800 км.

Что же касается марок этих сказочно украшенных работяг, но все они имеют четырехосное шасси MAN TGS 41.400 колесной формулы 8х4. Судя из индекса, каждое их них рассчитано на полную массу до 41 т и имеет двигатель мощностью 400 л. с. А вот бетоносмесительные надстройки установлены разных производителей – это и Putzmeister, и Euromix MTP.

Кстати, часть новогодних машин оборудованы блестящими круглыми резервуарами со шлангами, установленными на кабине. Скорее всего, это какой-то раствор, используемый в холодное время года для нанесения на бетоносмесительное оборудование.