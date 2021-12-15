Нацгвардия получила 45 новых автомобилей

Автопарк Национальной гвардии Украины пополнили 45 новеньких микроавтобусов Ford Transit. Торжественная передача ключей и сертификатов состоялась 14 декабря в Киеве, после чего машины разъехались в воинские части по разным областям.

Что же касается самих автомобилей, то они были переоборудованы на одном из отечественных предприятий. Подобной техникой, например, занимается компания Validus Special Auto. Переданные в Нацгвардию Ford Transit внешне отличаются стальными защитными решетками, прикрывающими фары, радиатор, бампер и, конечно же, окна. Интересно, что решетка на лобовом стекле может сдвигаться по специальным полозьям вверх, что улучшает обзор с рабочего места водителя в ситуациях, не требующих дополнительной защиты кузова.

Новые машины предназначены для перевозки личного состава с целью выполнения задач вне пунктов постоянной дислокации. За последние два года Нацгвардия получила уже более сотни единиц аналогичной техники. Кстати, защищенные микроавтобусы Ford Transit также активно используются и в Национальной полиции – об одной такой машине под названием “Захват” для групп быстрого реагирования мы уже рассказывали в репортаже с выставки «Технологии защиты 2019» в Киеве.