Renault Express: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Renault Express стал довольно знаковой новинкой на украинском рынке фургонов в 2021 году как минимум по двум причинам. Он пришел на смену известному и популярному Renault Dokker, а к тому же возродил имя Express, которое уже использовалось французской маркой.

Во второй половине 80-х годов прошлого столетия впервые появился фургон Renault Express, одной из характерных особенностей которого было интересное остекление по бортам, с дополнительной секцией. Модель оказалась успешной и продержалась в производстве довольно долго, сходя с конвейера и в 90-е годы. Пусть и не часто, но тот Express до сих пор можно повстречать на улицах наших городов.

Что же касается Доккера, то за свою почти десятилетнюю историю он подвергался рестайлингу несколько раз, но сейчас пришла пора серьезных изменений. Все они нашли свою реализацию в новом Express, который приехал в Украину минувшей весной. Отметим, что мы стали одной из первых стран, куда пожаловала новинка!

Полностью новая передняя часть – оптика, нарядная решетка радиатора с крупным лого марки, плоский и рельефный капот – это сразу выделяет автомобиль и отличает его от предшественника. А вот профиль остался почти нетронутым. Здесь та же линия остекления и сдвижные двери. Впрочем, они одни из самых широких в классе (что важно для грузовой версии), поэтому вполне резонно, что их решили не трогать.

Renault Express оснащается двумя двигателями на выбор: дизелем 1.5 dCi мощностью 95 л.с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм и 1.6-литровым бензиновым SCe на 110 л. и 156 Нм. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле составляет 5,1 и 8,0 л соответственно. Дизельная версия отличается особой экономичностью, что делает фургон едва ли не рекордсменом по этому параметру. В обоих вариантах с двигателями агрегатируется механическая 6-ступенчатая коробка передач.

Комплектаций для украинского рынка предложено три: Life, Zen и Intense. Отметим, что для Life доступен только бензиновый двигатель, а для остальных комплектаций любой из двух.

Более подробно про Renault Express, про его интерьер, технологии и вместительность смотрите в нашем видео: