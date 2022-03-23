Оккупанты взорвали мост, соединяющий Чернигов с Киевом (видео)

В ночь с 22 на 23 марта российские войска сбросили авиационную бомбу на автомобильный мост в Чернигове. Транспортная артерия, которая соединяла город с Киевом, полностью уничтожена.

По словам главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, это мост был очень важен для Чернигова, так как по нему осуществлялась эвакуация граждан и ввоз гуманитарной помощи. Чиновник поспешил успокоить мирных жителей завив, что несмотря на уничтожение автомобильного моста грузы с продуктами и предметами первой необходимо продолжать поставлять в город.

«Мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы. С холодной головой каждый делает свое дело, не отвлекается на другие вопросы. Работаем. Верим в Бога и в ВСУ!», – резюмировал Чаус.