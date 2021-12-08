СК «Экспресс Страхование» поделилась со СМИ опытом работы на рынке автострахования

СК «Экспресс Страхование», входящее в состав Корпорации УкрАВТО, провела первую в своей истории встречу со СМИ, где поделилась перспективами рынка автострахования.

Темой встречи стало знакомство со страховой, которая благодаря своему уникальному страховому сервису на протяжении 6 лет уверенно входит в ТОП-10 рейтинга Insurance TOP по премиям КАСКО, а за 6 месяцев 2021 года впервые за 13 лет своей работы поднялась в рейтинге на 5-ю строчку.

«Перед компанией всегда стояла задача обеспечить клиенту особый цикл страховой защиты вплоть до восстановления автомобилей на официальных СТО поэтому рост клиентов и увеличение рыночной доли СК по КАСКО стали естественным подтверждением правильности выбранных приоритетов в развитии Компании. Именно это и привело нас на 5-ю строчку по КАСКО среди 124 страховых компаний на рынке», – отметила директор СК «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

Директор «Экспресс Страхование» также озвучила актуальные тенденции авторынка и связанного с ним рынка автострахования и поделилась актуальной статистикой.

Так, по словам Татьяны Щучьевой, автомобильный рынок постепенно восстанавливается после существенного падения в 2014 году, когда продажи обвалились с 686 тыс. шт в 2008 году до рекордных 52,3 тыс. единиц. По данным ассоциации «УкрАвтоПром» с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 92 700 новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9%, чем за весь прошлый год. В 2022 году, по оценкам специалистов УкрАВТО, тенденция постепенного восстановления может сохраниться.

Говоря о предпочтениях украинцев, Татьяна Щучьева сообщила, что один из самых популярных среди украинцев автомобильных брендов – KIA, впервые за свою историю присутствия на украинском рынке, вышел на 1 место в рейтинге продаж в ноябре 2021 года, тогда как по итогам 11 месяцев, входит в ТОП-3 по количеству переданных клиентам автомобилей.

По ее словам, благодаря своевременным стратегическим решениям, УкрАВТО смогло обеспечить в дилерской сети достаточное кол-во автомобилей до конца 2021 года, поэтому клиенты практически не ощутили дефицита, который возник из-за чип-кризиса (кризиса полупроводниковых микрочипов), вызванного пандемией COVID-19 и повышенным спросом на технику для удаленной работы, а также перебоями поставок полупроводников.

Активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, который наблюдается на протяжении последних нескольких лет, существенно ужесточил конкуренцию и среди страховых компаний.

Общее количество страховых компаний, которые занимаются рисковым страхованием, по состоянию на октябрь этого года составляет 152 компании, из них 42 имеют лицензию по ОСАГО и 124 СК имеют лицензию по КАСКО. Только в 2021 г. по данным НБУ, 41 страховая компания лишилась или добровольно отказалась от лицензии на право проведения деятельности на рынке страхования. Еще 5 страховых компаний лишились лицензий на рынке ОСАГО из-за задолженности по фондам перед МТСБУ, еще одна страховая компания добровольно вышла из членов Бюро.

«В свете принятия нового Закона о Страховании, ожидаемого принятия закона «Про ОСАГО», «Про реализацию страховых услуг» и других нормативно-правовых актов и постановлений об ОСАГО и других, интрига по распределению страхового рынка возрастает», – сказала директор СК «Экспресс Страхование».

В портфеле «Экспресс Страхование» автострахование занимает 95% – КАСКО и ОСАГО, поэтому тенденции авторынка оказывают не маловажное влияние на компанию. Но тесная кооперация страховой с Корпорацией позволяет компании предлагать своим клиентам действительно уникальные услуги, которых нет у других участников рынка.

«Да, действительно, авторынок влияет на показатели работы «Экспресс Страхования», ведь мы представлены на всех дилерских предприятиях Корпорации УкрАВТО и не можем отделять нашу работу от деятельности Корпорации. И в этом наше преимущество. Ведь только наша страховая компания может обеспечить уникальный сервис для клиента, который не заканчивается выплатой страхового возмещения, а ведет его до полного восстановления авто на всей территории Украины», – сообщила Татьяна Щучьева.

Именно благодаря тесной кооперации с дилерскими предприятиями Корпорации «Экспресс Страхование» является единственной на рынке страхования, которое вкладывает в развитие уникального страхового сервиса, призванного обеспечить своих клиентов оперативным и качественным ремонтом на базе официальных дилерских СТО.

«Единое программное обеспечение и тесная интеграция с ремонтами на официальных дилерских центрах позволяют нашим клиентам получать дополнительные преимущества – мы не завершаем свой сервис на выплате. Мы сопровождаем процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт при гарантированном его качестве. 76% наших клиентов пролонгируют свои первые договора с компанией после первого опыта сотрудничества, что очень высокий уровень доверия, которым мы очень дорожим», – подчеркнула директор СК.

В нелегких условиях глобальной пандемии для клиентов важным остается вопрос мобильности, поэтому, отметила Татьяна Щучьева, сейчас важна не просто быстрая «экспресс-выплата», а быстрый и качественный ремонт автомобиля.

Для этого СК уже на этапе согласования счета резервирует запасные части на складах дилера, а при их отсутствии осуществляет заказ, вплоть до авиа поставки. Кроме того, заметила Татьяна Щучьева, с официальными СТО достигнута договоренность не только о скидках, но и о фиксации граничных сроков ремонта для клиентов СК. «А если невозможно быстро? Тут мы предлагаем нашим клиентам продлить за счет СК договор страхования на время ремонта авто. И это справедливо!», – сообщила директор «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

Восстановление рынка продаж автомобилей повлияло на увеличение сроков записи на восстановительный ремонт на популярных сервисных станциях, а влияние пандемии отразилось на поставке запасных частей. Поэтому, профильные департаменты УКРАВТО уже сейчас реализовывают план расширения количества мощностей для проведения ремонтов.

Говоря об автокредитовании, Татьяна Щучьева отметила, что 2021 год сформировал отличный тренд на клиентоориентированность среди основных банков, предоставляющих услуги автокредитования. А если конкретнее, то снизились не только авансы по кредиту (до 10%), но по многим программам были предложены условия без разовых банковских комиссий за открытие/обслуживание счетов. Банки предлагают программы без личного страхования заемщика, а отмена нотариального оформления договоров при сделке завершает позитивные изменения в автокредитовании в уходящем году.

Подводя итоги работы СК «Экспресс Страхования» за 11 месяцев 2021 г., Татьяна Щучьева сообщила, что в январе-ноябре 2021 г. Компания увеличила выплаты клиентам на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 229,2 млн грн. В том числе по КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.