Победа станет новым шансом для украинской автопромышленности

Какие перспективы ожидают Украину после ухода мировых автопроизводителей из России

У Украины появился реальный шанс стать процветающей страной. К этому уже готовятся наши европейские и американские партнеры. Как известно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал разработку «плана Маршалла» для восстановления нашей страны после победы на Россией.

В 1947 году такой план был разработан госсекретарем США Джорджем Маршаллом для восстановления экономики Европы после Второй мировой войны. Он предполагал устранения торговых барьеров, модернизацию промышленных предприятий европейский стран и развитие Европы в целом. Подобную программу планируют разработать и для Украины. Это откроет новые возможности развития экономики, в том числе и автомобильного рынка. По прогнозам, сразу же после завершения военных действий значительно возрастут продажи пикапов, фургонов и минивэнов.

Украина могла бы воспользоваться моментом и наладить собственное производство таких моделей. Как известно, фургоны и пикапы дольше задерживаются на конвейере и реже обновляются, чем легковые автомобили. Если «легковушки» переживают плановые обновления или смену поколений каждые 5-8 лет, то фургоны — 10-15 лет. Это позволят поддерживать рентабельность производства даже при небольших годовых объемах. В качестве перспективных можно рассмотреть модели концерна Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat) и Toyota. Эти компании широко представлены в Украине. Если говорить легковых автомобилях, то мы бы могли поставить на конвейер хорошо знакомый украинцам недорогой Renault Logan.

Еще одно перспективное направление — производство автозапчастей и аксессуаров. Подобный опыт у наших предприятий уже есть. Кроме того, Украина может стать складским «хабом» для автозаводов, расположенных в соседних странах. Возможны и другие варианты успешного развития нашей автомобильной отрасли, главное — их не упустить.