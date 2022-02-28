"Укроборонпром" отчитался о переданной для армии бронетехнике и автомобилях

Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» в это непростое для нашей страны время сумело передать армии немало военной техники и вооружения. За четверо суток полномасштабного вторжения российских войск было отправлено для нужд Минобороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Территориальной обороны и других спецподразделений 50 ед. различной бронетехники – танков, БМП, БТР, а также 45 автомобилей различного назначения. Из вооружения отметим 574 миномета, 174 ед. вооружения разных систем, 600 ракет. Также наши защитники получили 105 тыс. ед. боеприпасов и 12 тыс. ед. взрывчатых веществ.

Кроме ремонта украинских бронемашин и автомобилей предприятия ГК «Укроборонпром» подготовились к восстановлению многочисленной военной технике, захваченной нашими войсками у оккупанта. Об этом была заключена договоренность с Генштабом ВСУ.