Умельцы сделали из магистрального тягача автовышку

Какие только необычные переделки из магистральных тягачей на встретишь на украинских дорогах. И свежий тому пример – вот этот DAF СF, оборудованный высокой спальной кабиной. Раньше он работал с полуприцепами, а затем кардинально поменял профессию. Теперь это шасси с бортовой платформой, оснащенное автовышкой.

Самое интересное еще и в том, что автоподъемник сделан на базе крана-манипулятора именитого австрийского бренда. В последнем случае это не самоделка – бывает, что крановые установки изначально просчитываются под работы с корзинами. Другое дело, чтобы монтаж такой вот оригинальной конструкции был выдержан со всеми нормами и правилами безопасности, ведь такой кран поднимает на высоту людей.

Весьма символично, что запечатленная на фото автовышка работала недалеко от офиса известного украинского Завода спецтехники «Техкомплект», который предлагает высококачественные автоподъемники и краны-манипуляторы на любой вкус, установленные опытными специалистами по всем действующим стандартам.