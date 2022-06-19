В Австрии на выставке электромобилей поддержали Украину

C 15 по 19 июня в Вене, Австрия состоялась выставка электромобильности «Wiener Electro Tage 2022х». На выставке было представлены новинки окло десятка автомобильных брендов. По большей части то европейские марки.

По большей части это модели брендов, принадлежащих немецкому Концерну Volkswagen:

Audi e-tron и Audi e-tron GT, Cupra Born, Porsche Taycan. Чешская марка Skoda привезла Enyaq iV, а также Skoda Enyaq Coupe RS iV. Стоимость последней в версии с в Европе составляет 69 734 евро.

Volkswagen представил кросовер ID.5 сбатареей на 77 кВт*ч и суммарной мощностью электромоторов в 299 л.с. Цена такого кросовера – 61 160 евро.

Европейцы активно интересовались субкомпактным хетчбеком Fiat 500e, который удобен на узких улочках европейских городов. Стоимость такого малыша с батареей на 42 кВт*ч в Австрии от 37 590 евро.

Японцы представили полноприводный электрокросовер Toyota bZ4X. Он остнаещается батареей на 71,4 кВт*ч. Стоимость модели от 48 290 евро. Версия представленная на выставке стоила 62 210 евро.

Также был представлен европейский автомобиль года которым в этом году стал корейский электрический кроссовер KIA EV6. Так же рядом демонстрировали новый электрический KIA Niro с батареей на 64,8 кВт*ч.

На соседнем стенде расположился Hyundai Nexo с силовой установкой на водороде, с топливными ячейками Fuel Cell.

Но для нас важнее, что во время «Wiener Electro Tage 2022» активно собирали помощь для Украины по программе «Life will win. #StandWithUkraine». На центральном экране регулярно отображался QR-код, с помощью которого можно было перечислить финансовую помощь для украинцев. Спасибо, наши европейские друзья!