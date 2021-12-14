Volkswagen Caddy впервые получил 5 звезд Euro NCAP (видео)

В ходе новейших краш-тестов Euro NCAP 2021 легкий развозной автомобиль Volkswagen Caddy пятого поколения получил заветный пять звезд. Это на одну звезду больше, чем на предыдущей модели, что говорит о том, что наследник стал намного безопаснее.

Так, защита водителя и взрослых пассажиров составила 84%, детей – 82%, а пешеходов – 69%. Кроме того, были высоко оценены электронные системы активной безопасности – 79%, в частности автоматического торможения – AEB.

В испытаниях принимал участие грузопассажирский 5-дверный вариант Volkswagen Caddy Kombi Life 2.0D cнаряженной массой 1767 кг. Столь высокая оценка делает машину одной из самых безопасных в сегменте Small MPV, для которого Euro NCAP недавно ужесточила требования.

Сaddy пятой генерации стандартно оснащается боковыми подушками безопасности для защиты головы на всех рядах сидений, будь-то двух-, пяти- или семиместное исполнение. Кроме того, важную лепту в защиту при боковом ударе вносит дополнительная надувная подушка, раскрываемая между водителем и передним пассажиром.

Отметим, что в ходе краш-тестов Euro NCAP 2021 моделируются самые различные столкновения. Прежде всего, это лобовой удар с частичным перекрытием. Испытуемый автомобиль на скорости 50 км/ч сталкивают с деформируемой платформой, движущейся навстречу также на 50 км/ч. Затем проводят лобовой удар о неподвижное, бетонное препятствие, с полным перекрытием носовой части – также на скорости 50 км/ч.

Особое внимание уделяется проверки безопасности при боковом столкновении, так как кузов в данном случае имеет куда меньшие зоны деформации, что лобовом. В первом тесте в стоящий автомобиль въезжает деформируемая тележка на скорости 50 км/ч. А во втором – испытуемую машину на специальной тележке разгоняют до 32 км/ч и бьют боком о металлический столб.

Отрадно, что все эти нелегкие испытания Volkswagen Caddy пятого поколения, построенный на модульной платформе MQB, что и новейший Golf, выдержал с достоинством. В итоге он стал самым безопасным Caddy за всю продолжительную историю модели, а это – более трех миллионов выпущенных автомобилей.