В Луцке стоит на приколе уникальный украинский автобус

Уже около двух лет на одной из улиц Луцка находится без движения очень редкий автобус отечественного производства. Эта модель БАЗ-А079.30 «Эталон Сити», выпущенная Бориспольским автозаводом в 2005 году всего в одном единственном экземпляре, сообщают Волинські новини. Главной ее отличительной особенностью является дополнительная, подкатная ось позади ведущей. Ее установили потому, что машину удлинили с 7,15 до 8,2 м.

Общая пассажировместимость в итого возросла с 38 до 64 человек. Понятное дело, что модель потяжелела – полная масса увеличилась с 7,7 до 9,7 т. Что же касается силового агрегата Tatra, то он остался прежним – 130-cильным.

В свое время мы уже писали про эту машину, встретив ее на дорогах Ровенской области, где она курсировала по маршруту №517 Дубно – село Комаровка. Что теперь будет с этим уникальным автобусом? Хочется верить, что его не распродадут на запчасти, а продадут в хорошие руки, чтобы украсить чью-то коллекцию довольного оригинальным продуктом отечественного автопрома.