В Одессе прошел парад новогодних троллейбусов (видео)

На одесских улицах 19 декабря можно было увидеть необычное зрелище – парад троллейбусов, украшенных яркими гирляндами. Не все знают, что такой проезд электротранспорта является местной традицией, приуроченной к рождественским праздникам. Более того, именно в День Святого Николая всегда принято зажигать новогодние елки, поэтому мероприятия с огненными троллейбусами провели очень кстати на радость жителям и гостям Города у моря.

В этом году колонна праздничных троллейбусов состояла из восьми единиц техники. Здесь были представлены модели различных производителей, в том числе и наших украинских. Например, это машина ЮМЗ Т2 – подобные начали выпускаться на «Южмаше» еще четверть века назад. Был и отечественный представитель ныне выпускаемых на луцком предприятии «Богдан» Т701.17. А вот самым почтенным по возрасту можно назвать троллейбус ЗИУ-682 – в следующем году эта модель отметит 50-летний юбилей.

В роли святящихся огнями елок на колесах изумленным взорам предстали также троллейбусы чешского производства – модель 14Tr, хорошо знакомая в свое время и киевлянам, а также более поздняя – 21Tr. Также в праздничном проезде приняли участие и еще три троллейбуса зарубежного производства – белорусская модель БКМ-321 и «Тролза-5265» «Мегаполис».