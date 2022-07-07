В Украине продают китайский аналог электрического Smart

Подорожание и дефицит топлива подстегнул рынок дешёвых электромобилей в Украине. Поэтому сегодня на улицах можно встретить все новые и новые компактные электрокары зарубежного производства.

Один из них – Chery EQ1, китайский аналог электрического Smart Fortwo. Правда, его салон рассчитан на четверых.

Хотя 3,2-метровую машину презентовали ещё в 2016 году для нашего покупателя она ещё в диковинку. Она оснащается электромотором в 30 кВт. С батареей 35 кВт.ч запас хода в реальных условиях составляет около 250 км. Максимальная скорость – 100 км/ч. На зарядку батарей от 6,6 кВт уходит 5 – 7 часов.

Впечатляет богатая комплектация: два air bag, кондиционер, мультимедиа с экраном тачскрин, камера заднего вида.

Машину продают за 13 200 долларов под заказ, к этой цене нужно добавить ещё доставку 2500 долларов.