В Украину поставлены сверхпрочные самосвалы IVECO Trakker

Официальный дилер IVECO в Украине – компания АМАКО 13 января передала заказчику два самосвала IVECO Trakker, которые будут задействованы на вскрышных работах и перевозке угольных масс.

Данные грузовики оснащены самосвальными кузовами с задней разгрузкой производства Cantoni & C SpA, с моделью прямоугольного профиля PF Semiroccia. Пол и стенки изготовлены из чрезвычайно-износостойкой стали Hardox HB450, толщиной 8 и 5 мм соответственно. Борты снабжены усилителями, что положительным образом отобразится на работе в тяжелых условиях, в том числе в карьерах.

Кузов снабжен гидравликой марки Hyva. Отметим, что шасси имеет усиленные задние поперечены для установки прицепного устройства. Машины также прошли электрическую и пневматическую подготовку для работы в составе автопоезда.

Переданные IVECO Trakker имеют колесную формулу 8х4 и оборудованы турбодизелем Cursor 13 (Евро 5) мощностью 410 л. с. Здесь применен воздушный фильтр повышенной эффективности. В паре с мотором работает механическая, 16-ступенчатая коробка передач ZF. Подвеска усиленная, предназначенная для повышенных нагрузок.

Установлена металлическая защита радиатора и поддона двигателя. Передний бампер тоже стальной, трехсекционный. Светотехника защищена стальными решетками. В комплектацию входят LED ходовые огни и фары с линзами. Установлена дневная кабина – с пневмосиденьем водителя, кондиционером, круиз-контролем и системой мультимедиа.