"Автомобиль года в Украине": представляем гибридные номинации

Несколько номинаций, о которых речь пойдет ниже, а именно “Плагин-гибридный легковой автомобиль”, “Плагин-гибридный кроссовер/SUV” и “Гибридный автомобиль”, мы решили объединить в одну публикацию. Ведь главное здесь даже не тип кузова, а гибридная силовая установка.

Самой массовой из них оказалась номинация “Гибридный автомобиль”. Гибридная технология получила довольно широкое распространение, потому как это один из способов снизить выбросы СО, а также уменьшить расход топлива. Однако концепция ее реализации отличается в зависимости от бренда. Например, гибридные Honda Jazz E:HEV и Honda Jazz Crosstar E:HEV большую часть времени едут на электротяге, а ДВС в них выполняет роль генератора, который заряжает батарею.

А вот Hyundai Tucson Hybrid, например, устроен по более привычной схеме. На электротяге кроссовер может начать движение или ехать в медленной тянучке, но когда нагрузка становится чуть больше, в работу вступает ДВС. Такая схема позволяет уменьшать расход топлива, но при этом развивать суммарную мощность в 230 л.с. и, соответственно, похвастать хорошей динамикой разгона в 8,3 секунды.

Новая Toyota Yaris Cross также работает по такой схеме и благодаря небольшим размерам может ставить рекорды по минимальному расходу топлива в городе, потому как потребляет на каждые 100 км 3-4 литра бензина.

В классах подзаряжаемых гибридов, как в легковом, так и в SUV преимущественно модели премиум-брендов. Ведь plug-in гибридная установка стоит дороже, сложнее в конструировании – инженерам необходимо поместить все компоненты системы без ущерба пространству салона, багажника, а также с оглядкой на общий вес автомобиля. Зато такие модели могут проезжать сугубо на электротяге около 50 км (все зависит от модели, но данная цифра своего рода must have). К тому же, немалая батарея позволяет достичь большей суммарной мощности и динамики ускорения. Но если для премиальных моделей, таких, например, как BMW 745e, Mercedes-Benz S580e и Bentley Bentayga Hybrid эти цифры не являются чем-то необычным, то для кроссовера Peugeot 3008 Hybrid4 мощность в 300 л.с. стала новой достигнутой высотой. А самым компактным в этих номинациях оказался MINI Countryman Plug-In Hybrid, но и его силовая установка выдает 220 л.с.

Отметим, что при небольших суточных пробегах подзаряжаемые гибриды могут передвигаться практически все время на электротяге, при этом имея “резерв” в виде обычного ДВС. Впрочем, такая универсальность и технологичность сказывается на цене самих автомобилей, которые стоят несколько дороже.

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