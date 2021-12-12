В Запорожье появились интересные «посольские» автобусы

Украинские аэропорты продолжают пополнять свои автобусные парки. Так, недавно в Запорожье пассажиров к самолетам начали доставлять комфортабельные автобусы голландского производства. На фото, опубликованных Emil Salmanov, видны как минимум четыре машины VDL Ambassador 200. Это 12-метровая модель типа Low Entry, т. е. с низкопольным салоном в передней и средней частях. Такие автобусы на 80 мест (для сидения – до 40) подходят как для городских, так и для пригородных перевозок.

Ambassador (в переводе с англ. «посол») выпускался с 2001 по 2011 гг. В нашем случае машины изготовлены в 2008 г. Автобусы оснащены турбодизелем Cummins Евро 5 мощностью 225 л.с. и автоматической коробкой передач Voith. Помимо модели Ambassador 200 также производиласт и укороченная версия, под индексом 120 – длиной 10,6 м.

Отметим, что «посольский» автобус бал разработан голландской компанией Berkhof, которая в 1998 году была выкуплен объединением VDL Bus & Coach, куда вошли такие известные производители как Berkhof, Bova, DAF Bus, Hainje, Jonckheere и Kusters.

Автобусы cемейства Ambassador поставлялись во многие страны – Данию, Италию, Германию, а также в Израиль. Однако наибольшее распространение, понятно, они получили у себя на родине в Нидерландах – в 2005 и 2008 гг. местные операторы суммарно заказали 655 машин на общую сумму 125 млн евро.