Вооруженные силы Украины заказали бронеавтомобили КрАЗ «Кугуар»

На днях в одну из воинских частей ВСУ будут поставлены два бронеавтомобиля КрАЗ «Кугуар», о чем говорится на сайте государственных публичных закупок Prozorro. Стоимость одной машины составляет почти 7,5 млн грн. Отметим, что КрАЗ «Кугуар» выпускается Кременчугским автозаводом по лицензии канадско-эмиратской компании Streit Group.

Первая публичная засветка бронеавтомобиля «Кугуар» в Украине состоялась в августе 2014 года на военном парада в Киеве. Нацгвардия тогда закупила 20 таких машин, а позднее еще 47 были приобретены для Госпогранслужбы.

Машина построена на шасси хорошо известного внедорожника Toyota Land Cruiser 79. Она комплектуется либо бензиновым 4,0-литровым двигателем в 218 л. с. и 5-ступенчатой механической КП, либо 4,5-литровым турбодизелем в 232 «лошадки» и 6-ступенчататым «автоматом». Причем дизельные варианты отличаются более высоким капотом, с боковыми воздухозаборниками в передних крыльях. Максимальная скорость составляет 105 км/ч.

«Кугуар» имеет длину 5352 мм, ширину 2030 мм и высоту 2114 мм. Клиренс составляет 300 мм. Масса равна 5900 кг. Салон рассчитан на восемь (2+6) посадочных мест.

Бронекорпус имеет класс баллистической защиты CEN Level BR6, то есть выдерживает пули «натовского» патрона 7,62Х51 мм с дистанции 10 м. Что же касается противоминной защиты, то бронированному днищу не страшен подрыв двух гранат DM-51. Важно также отметить, что на машине используются шины с противопульными вставками RunFlat.