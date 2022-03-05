Захваченный понтонно-мостовой парк оккупантов высмеяли в соцсетях

Украинские воины продолжают бороться с российскими оккупационными войсками. На этот раз нашим бойцам удалось захватить понтонно-мостовой парк, который враг хотел использовать там, где разрушены мосты. Быстрой переправы, увы, не получилось сделать. Автомобили с понтонами практически не пострадали и смогут использоваться по назначению, но уже против их прежних горе-хозяев.

Интересно, что фото трофейной техники вызвали массу эмоций в соцсетях. Прежде всего, был высмеян их диковинный вид: перед кабинами «Камазов» вояки РФ соорудили целые стены из стволов различных деревьев, в том числе березок. Даже букву V на морде грузовика (отличительный знак восточной группировки армии РФ) cдалали из палок. Таким образом, они хотели не только запастить подручными средствами для построения плавучих мостов, но и защитить экипаж от обстрела. Пользователи отреагировали оригинальными комментариями: «самая современная военная техника второй по величине армии мира больше похожа на передвижной крематорий».