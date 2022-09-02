Замечен интересный автобус Федерации хоккея Украины

В Киеве удалось сфотографировать довольно новый туристический автобус, принадлежащий Федерации хоккея Украины. Машина весьма редкой для нашего рынка марки – Oghab из Ирана. Модель 4212 Maral имеет длину 12,58 м и салон на 46 посадочных мест. Вместимость багажных отсеков – 8 м куб. Крышки последних, что интересно, изготовлены из алюминия.

Характерной чертой дизайна является изогнутая центральная стойка крыши, гармонично перетекающая в носовую часть. Этим элементом машина сильно напоминает наш ЛАЗ-4208 NeoLAZ. Эффектно смотрится иранский «гость» и с кормы, особенно когда активируются стоп-сигналы, включая LED-табло с мигающей надписью «Stop» под окном.

На выставке КоммунТех-2019 в Киеве / На выставке КоммунТех-2019 в Киеве

Oghab 4212 Maral построен на шасси Scania и оснащен 12,7-литровым турбодизелем экологического стандарта EEV. Он развивает 400 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматизированной коробкой передач Scania Opticruise.