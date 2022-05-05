Окончательная точка в истории Datsun еще не поставлена

Под маркой Datsun могут наладить производство бюджетных электромобилей

В конце апреля 2022 года Nissan объявил о завершение производства автомобилей Datsun в Индии. Эта страна стала последним «пристанищем» бренда, возрожденного в 2012 году для увеличение доли компании на местном рынке.

Но, похоже, окончательно судьба Datsun еще не решена. По информации Automotive News, в Nissan планируют использовать это имя для недорогих электромобилей, ориентированных на Индию, Китай, Южную Африку и Латинскую Америку. Если эта информация подтвердится, Datsun ждет очередное возрождение.

Оригинальные Datsun японцы выпускали с 1931 по 1986 год. В 2012 году бренд возродили, а уже через семь лет было принято решение свернуть производство автомобилей Datsun за невостребованностью. Последний хэтчбек Datsun Redi-GO сошел с конвейера завода Renault-Nissan в Ченнаи, Индия, в конце апреля этого года.

Предположительно, первый электромобиль Datsun будет построен на основе модели Dacia Spring EV, продажи которого в Европе стартовали в марте 2021 года. Он построен на базе Renault Kwid, доступного только в Индии и Бразилии.

Румынский электромобиль укомплектован мотором отдачей 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента и литий-ионной батареей емкостью 27,4 кВт•ч. Заявленный запас хода — 230 км. Максимальная скорость составляет 125 км/ч. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 19,1 секунды, от 80 до 120 км/ч — 26, 2 секунды.