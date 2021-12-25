Спасен редкий переднемоторный автобус Ikarus

В канун Нового года чешские любители автомобильной старины разыскали редкий сегодня автобус – венгерскую модель Ikarus 620, возраст которой перевалил за полвека, сообщает Muzeum MHD Praha в Фейсбук.

Автобусный завод Ikarus в пригороде Будапешта – Секешфехерваре выпускал такую машину с 1959 по 1971 год. Эта модель предназначалась для перевозок по городу. Полная ее длина составляла 9350 мм, ширина – 2500 мм и высота – 2980 мм. В салоне имелось 20 мест для сидения, а общая вместимость была 60 человек.

Для посадки-высадки пассажиров служили две четырехстворчатых двери – шириной 1175 мм каждая. Одна размещалась ближе к середине кузова, а другая – в заднем свесе. Обе имели пневматический привод. Слева находилась небольшая распашная дверь для водителя, расположенная над колесом. А с правой – такая же, для кондуктора. Интересно, что обе они открывались против хода.

Нужно сказать, что производилась и междугородная версия этой машины – Ikarus 630. Она отличалась планировкой салона, где сиденья размещались по четыре в ряд. А пассажирская дверь была всего одна, распашная.

Дизайн автобуса получился оригинальным. Фронтальная и задняя маски выполнены в одном стиле – с характерными приливами для световых приборов. Единственное, что спереди красовалась еще и решетка радиатора.

Двигатель располагался в носовой части автобуса – между водителем и кондуктором. Это был 6-цилиндровый 4-тактный предкамерный дизель в одном из двух вариантов. Но, как говорят в Одессе, между ними были две большие разницы. Автобусы Ikarus 620, поставляемые на экспорт, оснащались венгерским двигателем Csepel D-614.10. Рабочим объем его составлял 8,28 л и мощность 145 л. с. КП была 5-ступенчатая, причем пятая передача являлась ускоряющей, так что машина достигала скорости 78 км/ч.

А вот на автобусах, которые массово ввозили в СССР, стоял более слабый двигатель – D-613.10. При меньшем рабочем объеме – 7,99 л он развивал только 125 л. с. Добавим, что и коробка передач тоже была иной – с прямой, а не с ускоряющей пятой передачей. По этим причинам динамика машины заметно ухудшилась – и «максималка» дотягивала только до 58 км/ч. Но зато такой автобус был более экономичным – контрольный расход топлива составлял 32 л на 100 км.

Ikarus 620 и 630 экспортировались в «союз». Они поставлялись, главным образом, в Прибалтику, а также и в некоторые крупные города, в том числе в Киев. Объем закупок резко возрос в 1964 – 67 гг. Всего же до 1971 года было ввезено 4927 машин обеих моделей. А после этого к нам стали завозить более совершенные автобусы, появившиеся позже – Ikarus 556 и его сочлененную версию Ikarus 180.