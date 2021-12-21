Стало известно, какие новинки HAVAL появятся в Украине в 2022 году

Автомобильный бренд HAVAL готов приоткрыть занавес фирменной тайны и рассказать, какие суперновинки появятся на украинском рынке в следующем году. Продолжая традицию создания инноваций, в 2022 году HAVAL будет удивлять украинских автомобилистов не только новыми смарт-конфигурациями и впечатляющими дизайнерскими решениями, но и откроет абсолютно новую категорию SUV.

Первой стальной ласточкой на модельном небосклоне HAVAL в Украине станет внедорожник нового формата ¾ – HAVAL DARGO. Представляя фьюжн функциональности городского SUV и повышенную проходимость офф-роудера, DARGO отличается от других не только оригинальным геометрическим дизайном, но и диким свободолюбивым характером. За рулем DARGO пользователь без сомнений почувствует в себе силу решиться на что-то новое и нестандартное! Эмоциональный драйв DARGO обеспечит за счет внушительной технологической базы. Построенный на платформе LEMON, DARGO предлагает 4620 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Известно, что модель будет оснащаться высокоэффективным 2.0 л двигателем на 192 лошадки и 7 ступенчатой DCT трансмиссией мокрого типа с двумя сцеплениями. Клиренс 200 мм, интеллектуальный полный привод 4WD, а также электронная блокировка дифференциала помогут справиться с разными жизненными ситуациями как в городских джунглях, так и на непредсказуемом бездорожье. Отметим, что первый успешный запуск модели на интернациональной арене уже состоялся на Автошоу в городе Джидда, Саудовская Аравия. Украина станет первым по счету рынком в Евроазиатском регионе, где состоится презентация DARGO. Тем временем компания-производитель GWM продолжает работу по совершенстованию продукта для украинских потребителей. По предварительному прогнозу появление модели в дилерской сети в Украине стоит ожидать в марте 2022 года.

Вторым громким выстрелом станет запуск первого гибрида в модельной линейке HAVAL в Украине. Построенная на базе среднеразмерного кросовера Н6 третьего поколения, гибридная версия будет оснащена 1,5л. бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 113 кВт / 233 Нм, который в паре с электромотором (130 кВт) будет генерировать комбинированную мощность 179 кВт/530 Нм. Двухмоторная гибридная технология LEMON DHT позволяет достигать идеального баланса между высокой топливной эффективностью и высокой продуктивностью на всех скоростях и всех дорожных сценариях, обеспечивая более высокое качество мобильности для пользователей. Из прагматичных соображений данная модель – настоящая находка для рациональных нон-конформистов, ведь по сравнению с обычным Н6 уровень потребления топлива гибрида снижен почти на 50% и составляет около 5,2 л/100 км. В официальной дилерской сети HAVAL в Украине модель появится в апреле 2022 года.

Замыкает яркое трио новинок еще одна новая версия Н6 третьего поколения в модном кузове спорт-купе. Известно, что по сравнению с обычным Н6 купеобразная версия будет на 74 мм длиннее (4727мм), на 54 мм шире (1940 мм) и на 5мм выше (1729мм). Смарт-конфигурации и функции автономного вождения L2 обеих моделей будут идентичны. Особенностью спорт-купе Н6 станет более агрессивный фронтфейс, стилизированный под «пасть акулы», а также спортивный дизайн сидений. Точное название модели и детали технического перформанса пока что не разглашаются. Убедится в том, будет ли новая модель более быстрой и мощной по сравнению с обычным Н6, украинские автомобилисты смогут уже во втором квартале 2022 года.

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