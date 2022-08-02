Stellantis разрабатывает новый двигатель, который будут использовать в гибридных моделях

Автоконцерн Stellantis к началу 2025 года намерен наладить производство нового 1,6-литрового бензинового двигателя, который будут использовать в гибридных установках будущих моделей.

Сборку агрегата будут проводить на трех заводах концерна в Северной Америке. В них инвестировали 99 млн долларов. В частности, почти 83 млн долларов направят на переоснащение предприятия в Мичигане. Еще 14 млн получит литейный завод Кокомо в Индиане (США) и 2 млн направят на модернизацию завода Этобико в Онтарио (Канада).

Новый 1,6-литровый бензиновый двигатель будет представлять собой рядный четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Его можно будет использовать как в стандартных, так и в гибридных автомобилях.

Хотя в Stellantis не уточнили, что это за мотор, в концерне отметили, что версия двигателя в настоящее время используется моделях марок Peugeot и Citroen, предлагаемых на рынке Европы. Производитель подтвердил, что в Северной Америке двигатель будет использоваться в двух гибридных автомобилях, но каких именно не назвал.