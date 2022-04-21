Новости Страховая ARX – как сейчас работают КАСКО и Автогражданка

Несмотря на тяжелое время, страховая ARX выполняет все обязательства по договорам страхования с учетом их условий. Все страховые случаи покрываются в штатном режиме в соответствии с покрытием, условиями и исключениями.

Ущерб ОСАГО и КАСКО регулируются в обычном режиме, даже с облегчением отдельных процессов, что обусловлено текущей ситуацией.

В Украине по этим видам страхования клиентам предлагается следующее:

В случае ДТП рекомендуется действовать по требованиям ПИД, предпочитая составление Европротокола со вторым участником, с пониманием относясь к тому, что подразделения Национальной полиции могут не совершать действия по фиксации дорожно-транспортных происшествий. Также рекомендуется сделать фото места происшествия с расположением автомобилей и повреждениями. В любом случае следует сразу обратиться в контакт-центр ARX.

В случае похищения необходимо немедленно уведомить Национальную полицию и действовать в соответствии с условиями договора страхования.

В связи с тем, что часть станций технического обслуживания приостановили прием клиентов или изменили график работы, при регистрации убытка сотрудники ARX предоставят такую ​​информацию в случае наличия. Также при урегулировании ущерба сотрудники ARX постараются выяснить возможность осуществления ремонта по конкретному происшествию в связи с временным дефицитом запасных частей, сложившимся во многих СТО в разных регионах Украины, и согласуют порядок осуществления выплаты с владельцем автомобиля.

Сотрудниками урегулирования могут запрашивать отдельные документы в случае их отсутствия в компании (водительские удостоверения, паспорт и т.п.) – все документы можно отправлять в виде фотокопий удобным способом (электронная почта, чаты с компанией в мессенджерах и мобильном приложении).

По КАСКО за границей ситуация следующая:

Все убытки по КАСКО за границей покрываются. Полисы ARX действуют по всей территории Европы.

Убытки без наличия второго участника ДТП будут урегулированы в соответствии с условиями договоров (лимит в рассрочку, как правило, до 5% от страховой суммы).

Ущерб со вторым участником необходимо оформить как ДТП в соответствии с законодательством страны пребывания. Как правило, во всех странах Европы такие убытки без наличия потерпевших оформляются с помощью европротокола.

Мы рекомендуем клиентам сделать фотографии картины ДТП и повреждений автомобилей, убедиться, что в европротоколе указаны данные страхового полиса местной страховой другого участника и зеленой карты украинского автомобиля

Клиенты могут обратиться на СТО на месте, стране пребывания, получить счет на ремонт и направить его нам. Также сотрудники ARX могут произвести расчет возмещения по фотографиям автомобиля, и при этом, при наличии скрытых повреждений, впоследствии клиенты с помощью чата могут обратиться за получением доплаты.

Все выплаты производятся исключительно в гривне на расчетные (карточные) счета клиентов. К сожалению, компания не имеет возможности прямых перечислений на СТО за границей. Но клиенты смогут использовать средства со своими картами для расчетов на СТО.

В марте 2022 г. было произведено несколько особо крупных выплат:

Выполнена выплата более 1 млн 400 тыс грн по полису КАСКО.

Также по КАСКО была произведена выплата в сумме 586,5 тыс грн

Продолжаем работать, выполняем свои обязательства и верим в будущее нашего независимого государства!