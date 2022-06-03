Новости Такой могла быть встреча владельца Jeep и динозавров (видео)

Jeep выпустил новый рекламный ролик с участием электрифицированного внедорожника Wrangler

9 июня 2022 году в США выйдет в прокат новый фильм «Мир Юрского периода: Господство», в котором герои будут передвигаться на автомобилях марки Jeep. В компании решили воспользоваться этим событием. В преддверии кинопремьеры выпустили новый рекламный ролик в участием электрифицированной версии внедорожника Jeep Wrangler.

По сюжету владелец плагин-гибридного Jeep Wrangler Rubicon находит у себя во дворе маленького динозаврика. Он становится его домашним питомцем.

Вместе они весело проводят время, но ровно до того момента пока мужчина не встретил маму динозаврика. Чем она закончилась, вы сможете увидеть сами.