«‎Укравтодор» продал легендарный дорожный знак – сколько удалось выручить

Состоялся первый благотворительный онлайн-аукцион на площадке Prozorro. В качестве лота «‎Укравтодор» предложил легендарный дорожный знак «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й».

Желающих получить табличку оказалось довольно много. В течение часа участники торгов конкурировали между собой. Финальная ставка составила 631 000 гривен (это при старте в 50 000 грн). Имя победителя в ведомстве не раскрыли, а лишь заявили, что все вырученные средства будут переданы на нужды ВСУ.

Напомним, что знак был создан на третий день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Его устанавливали на местах традиционных указателей с названиями населенных пунктов. Сделано это было для того, чтобы дезориентировать врага.