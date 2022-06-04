Tesla уволит 10% сотрудников

Из-за «плохого предчувствия» Илона Маска работы могут лишиться 10 тысяч человек

Генеральный директор Tesla Илон Маск планирует сократить около 10% сотрудников компании. Об этом он написал в электронном письме руководителям подразделений. Причиной сокращения Маск назвал «раздутые штаты» и уточнил, что сокращение не коснется тех, кто «на самом деле строит автомобили, аккумуляторы или устанавливает солнечные батареи».

Также Маск потребовал, чтобы все сотрудники офисов, работающие удаленно, вернулись на свои рабочие места и находились в офисах не менее 40 часов в неделю. «Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку», — сказал он.

По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на конец 2021 года в Tesla и ее дочерних компания работало почти 100 тысяч человек. Какая часть из них — офисные сотрудники, не уточняется.

Через несколько дней после этого Маск распорядился приостановить прием на работу новых работников на всех предприятиях компании. Это решение он пояснил «очень плохим предчувствием» о состоянии мировой экономики.

До этого распоряжения Маска у Tesla было около 5000 объявлений о вакансиях на LinkedIn: от продавцов в Токио и инженеров на новой гигафабрике в Берлине до специалистов «по глубокому обучению» в Пало-Альто. 9 июня он планировал провести на своем канале WeChat онлайн-мероприятие по найму в Шанхае.

В свои недавних комментариях Маск неоднократно упоминал о риске рецессии. В частности, в середине мая удаленно выступая на конференции в Майами-Бич, он сказал: «Я думаю, что мы, вероятно, находимся в рецессии, и эта рецессия будет только ухудшаться».