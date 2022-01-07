Тест-драйв нового Citroen C4: знакомимся с новым имиджем и новшествами известной модели (видео)

О том, что новый Citroen C4 готовится сменить имидж стали известно еще в 2020 году, когда появились первые тизеры и дизайнерские наброски нового поколения модели. Уже тогда было понятно, что французский производитель готовит нечто интересное!

И официальная презентация Citroen C4 третьего поколения усилила интригу. По крайней мере, лично мне стало очень любопытно взглянуть на этот автомобиль вживую! До украинского рынка С4 добрался осенью 2021 года и вот “Автоцентр” одним из первых может познакомиться с ним поближе!

Согласен, некоторые из вас могут удивиться, действительно ли перед нами новый Citroen C4? И правда ведь, на предыдущее поколение модели новинка совсем не похожа. Новый новый стиль, форм-фактор, платформа и электроверсия в придачу! Забегая наперед отмечу, что украинское представительство концерна Stellantis активно работает над тем, чтобы электрическая версия С4 как можно скорее появилась в Украине.

А чтобы понять, насколько отличается новинка от предшественников вспомним, что Citroen С4 появился в 2004 году, когда французский автопроизводитель разрабатывал замену модели Xsara. Тогда, кстати, “четверка” также отличалась очень оригинальным и интересным дизайном. Дебютировала модель в вариантах пяти- и 3-дверного хэтчбека, последний еще именовали купе. А затем к ним присоединились седан и компактвэн Picasso и Grand Picasso. Второе поколение появилось в 2010 году и также могло похвастать разнообразием модификаций. Выпускалось оно довольно долго, к тому же не только в Европе, но и в других странах – Латинской Америки и Азии.

И вот теперь Ситроен решил изменить форм-фактор модели и отныне С4 это скорее кросс-хэтч. Именно так его позиционируют в компании. Дизайнеры действительно постарались на славу, оригинально соединив стиль пятидверного хэтчбека и облик кроссовера, приправив это все смелыми и интересными решениями. Но ведь другого от Ситроена мы и не ждем, правда? Марка, приучившая нас к тому, что ее модели всегда выделяются на общем фоне, просто не могла сделать тривиальной довольно знаковую для себя модель. А второе поколение “четверки” скорее исключение из правил. Хотя, если говорить не о хэтчбеке, а о компактвэне Picasso, то там интересного хватает!

Создавая стиль и дизайн нового Citroen C4, художники, на мой взгляд, вдохновлялись концепт-карами CXPERIENCE (2016 год) и 19_19 Concept (2019 год). Головная оптика вразлет, стиль купе-кроссовера, крупные колеса по углам кузова (диски здесь 16” или 17” в зависимости от комплектации) и яркая палитра красок. В первую очередь привлекает внимание кузов с покатой линией крыши, заставляя на мгновение задуматься, а какая именно новинка перед вами?

Если предположить, что вы не увидели “двойной шеврон”, то с кормы разгадывать эту загадку даже интереснее. Ведь ансамбль фонарей, спойлера и остекления смотрится интригующе с любого ракурса! Может показаться, что стекло пятой двери состоит из двух частей, разделяемое тем самым спойлером, но на самом деле оно единое целое!

Справедливости ради отметим, что такое решение не ново и в свое время уже применялось такими брендами, как Pontiac, Toyota и Mitsubishi. Получалось у всех по-разному и у такого решения есть как свои плюсы, так и минусы. Забегая наперед отмечу, что с С4 ставка была сделана на стиль и дизайн. К тому же, это отсылка к самому первому С4 – тому самому трехдверному хэтчбеку.

Интересно смотрится и передняя оптика, особенно если свет не галогеновый, как в базе, а светодиодный, как в двух других комплектациях. А в тестовой, топовой, еще и с системой High Beam Assist (автоматическое управление дальним светом).

Отмечу, что новый Citroen C4 предлагается в трех комплектациях: Live, Feel, Shine. Начальная комплектуется только бензиновым 1.2 PureTech на 100 л.с. и только “механикой”. А вот в комплектации Feel все богатство выбора: есть этот же 1.2, но более мощный, на 155 л.с. и в дуэте с “автоматом”, а еще дизель 1.5 BlueHDi на 130 л.с. и также с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. В топовой Shine остаются только два этих мотора. Цена на автомобили 2022 года выпуска стартует с 567 200 грн. Автомобиль с “автоматом” обойдется минимум в 714 600 грн., а дизельная версия стартует с отметки 758 500 грн.

Интерьер С4 также готов впечатлять! Конечно, тут вы не найдете фантастики решений, взятых напрямую у прототипов, но здесь также много интересного и даже уникального. Довольно массивную переднюю панель сделали фактурной и что немаловажно – практичной. Она просто изобилует разнообразными полочками и нишами, нацеленными в первую очередь на хранение наших гаджетов.

Тот же смартфон можно расположить и здесь и там, и горизонтально и под углом, и в месте для беспроводной зарядки и просто так. Но в Ситроен только лишь на этом не остановились и предложили целое комплексное решение для планшета.

Передний пассажир может закрепить его прямо перед собой с помощью специального крепления – чем то такое решение напоминает штурманские приборы в ралли. Спрятать его можно тут же – в специальный выдвижной ящик, находящийся над перчаточным ящиком. Последний кстати, этими новшествами ничуть не ущемлен.

А вот чего вы не встретите в интерьере нового Citroen C4, так это классического селектора “автомата”. Вместо него теперь джойстик, который к тому же утопили в центральный тоннель – его и замечаешь не сразу! Современное и опять же, удобное решение. Цифровая панель приборов также весьма компактна и лаконична.

Ее экран действительно невелик, а чтобы визуально он казался больше, его оснастили фоновой подсветкой по бокам – такую технологию можно встретить на многих телевизорах. Кроме “оптического эффекта” она также снижает напряжение глаз. Вот и я поначалу думал, что эти полоски света будут мешать, но на практике действительно оказалось, что наоборот!

Места в салоне больше, нежели у предшественника и особенно это заметят пассажиры второго ряда. Сменив платформу, С4 прибавил в колесной базе (теперь она 2,67 м), и прибавка эта пошла на увеличение простора в салоне. Более того, не тесно и по высоте, как я сначала подумал, глядя на стремительную линию крыши.

Так что взрослым сзади будет абсолютно не тесно. Порадовало, что здесь не только свои дефлекторы обдува, но есть и подогрев. Вообще, с зимними опциями у С4 полный порядок! Например, подогрев лобового стекла и рулевого колеса есть уже в средней комплектации.

Объем багажника составляет 380 литров, есть небольшой порог, а под фальшполом – временное запасное колесо. Сложив задние сидения получим небольшую ступеньку.

Дизельный двигатель 1.5 BlueHDi, знакомый нам по другим моделям Citroen (это совместная разработка PSA и Ford), готов выдавать пиковый крутящий момент уже на 1750 оборотах, и в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой это гарантирует уверенный старт и ровный, довольно напористый разгон. Тот случай, когда очень слаженная работа двигателя и коробки, а также большой запас момента, скрадывают реальные цифры ускорения. И пусть дизельная версия чуть уступает более мощной бензиновой, нехватка динамики за рулем С4 я не чувствовал никогда.

Тем более, здесь есть три режима езды, которые заметно меняют характер машины. Но поскольку я не собирался ни экономить, ни выжимать все соки из машины, то к ним я прибегал крайне редко. Ну и особое удовольствие С4 дарит на трассе, где к вышеописанному добавляется хорошая шумоизоляция. К тому же “автомат” любит пораньше добираться до верхних передач.

А что же в городе? Здесь топовая версия готова похвастать целым набором ассистентов, которые будут следить за усталостью водителя, за трафиком и обстановкой вокруг автомобиля, удерживать его в полосе движения, а в экстренной ситуации не просто предупреждать об опасности, но и тормозить машину. Для остальных комплектаций данный набор электронных ассистентов предлагается за доплату. Но замечу, что базовая комплектация также не “пустая” и как минимум предлагает подушки и шторки безопасности, кондиционер, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, фирменная аудиосистема с поддержкой Bluetooth, подогрев сидений.

За комфорт на ходу отвечает фирменная система Progressive hydraulic cushions, которая позволяет очень мягко отрабатывать небольшие неровности. На практике это особенно заметно при проезде “лежачих полицейских”, которые иногда остаются вообще неощутимыми для водителя. Довольно мягко проходит подвеска и многие неровности, причем ее работа действительно в чем-то схожа с пневмоподвеской. И ведь не сразу вспомнишь о том, что спереди здесь стойки Мак-Ферсона, а сзади полузависимая балка. Эта технология уже была опробована на других моделях Ситроен, например, на “старшем брате” С5. Но здесь она получила свое продолжение и на мой взгляд стала совершеннее.

Нашлось и за что покритиковать Citroen С4. Все же сильно заваленное заднее стекло без стеклоочистителя, да еще и со спойлером-перемычкой посередине сильно крадет обзор назад, а во влажную погоду один только обогрев этого стекла не спасает. Хорошо хоть есть отличные наружные зеркала и парктроники с камерой!

Citroen C4 сумел произвести приятное впечатление от начала и до конца. Он интригует, он хорош внешне, он очень практичен в салоне, а тяга и экономичность дизельного двигателя – в городе зимой автомобиль потреблял около 6.5 литров – порадуют немало водителей. Конечно, в чем-то его создателям пришлось идти на компромисс, но жертвы эти были не очень большими.