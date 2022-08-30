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Владельцы электрокаров Tesla вышли на протест и намерены начать голодовку
В Норвегии владельцы электромобилей марки Tesla организовали массовую забастовку. Они требуют от главы компании Илона Маска услышать их жалобы относительно качества электрокаров и устранить их.
В настоящее время число протестующих небольшое, но если их не услышат, то численность недовольных станет больше. К тому же они намерены объявить голодовку, пока вопрос не будет решен в их пользу. Для того, чтобы привлечь к себе больше внимания, протестующие сложили из своих машин слово «HELP».
Список жалоб на проблемы с электрокарами включает:
- машина не заводится в холодную погоду;
- дверные ручки не открываются в холодную погоду;
- интенсивный скрип;
- электромобиль не заводится в теплую погоду;
- «пузыри» в сиденьях;
- ослаблено переднее сиденье;
- крышка багажника заполняется дождевой водой;
- автопилот не работает должным образом;
- интернет работает медленно;
- дворники работают плохо;
- машина скрипит при проезде лежачих полицейских и других неровностей на дороге;
- декоративные молдинги отпадают;
- свет не работает должным образом;
- двери не работают должным образом и открываются сами по себе;
- компьютер не работает;
- желтые края вокруг экранов;
- окна не закрываются полностью;
- системы перезагружаются самостоятельно;
- проблемы с зарядкой;
- снижение мощности;
- проблемы со ржавчиной на новых электромобилях;
- плохое качество покраски;
- на новых станциях невозможно зарядить электромобиль;
- низкий срок службы батареи;
- проблемы с кондиционером;
- не все проблемы решаются при обслуживании.