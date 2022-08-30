Владельцы электрокаров Tesla вышли на протест и намерены начать голодовку

В Норвегии владельцы электромобилей марки Tesla организовали массовую забастовку. Они требуют от главы компании Илона Маска услышать их жалобы относительно качества электрокаров и устранить их.

В настоящее время число протестующих небольшое, но если их не услышат, то численность недовольных станет больше. К тому же они намерены объявить голодовку, пока вопрос не будет решен в их пользу. Для того, чтобы привлечь к себе больше внимания, протестующие сложили из своих машин слово «HELP».

Список жалоб на проблемы с электрокарами включает: