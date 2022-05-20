ТРО Днепра передали автомобили для выполнения боевых заданий

Защитникам Украины для выполнения боевых задач требуется не только военная техника, а и обычные автомобили (пикапы, внедорожники, микроавтобусы). Закрыть эту потребность для бойцов терробороны Днепра вызвался горсовет.

Городские власти выделили средства из бюджета и закупили 10 пикапов и 4 микроавтобуса. К этой инициативе присоединился благотворительный фонд «ТАПС-Украина». Ключи от машин передал бойцам ТРО глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Чиновник отметил, что пикапы обладают высокой проходимость и могут перевозить до 750 кг грузов. К тому же на них можно установить пулемет. Что касается микроавтобусов, то их будут использовать для перевозки военных к местам дислокаций.

«Такие машины нам очень нужны. На них можно проехать в любую погоду по полям, лесам. Даже грязью после дождя. Там, где нет асфальта, и где обычная машина просто сядет. На микроавтобусах будем доставлять раненых с поля боя в больницу. А пикап можно буквально превратить в боевую машину. И пулемет поставить, и боекомплекты перевозить. Мы понемногу, но продвигаемся вперед. И эта помощь – она бесценна», – рассказал военный Александр.