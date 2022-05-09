Новости У конкурента Tesla появился еще один конкурент из Китая

В оппоненты Tesla метит стартап Leapmotor

Китайский электромобильный стартап Leapmotor анонсировал продажи электрического седана С01. Судя по опубликованным фото, в профиль новинка похожа на немецкие электромобили Mercedes-EQ. Первый представитель этого семейства дебютировал на Парижском автосалоне в 2016 году в виде концепта Generation EQ. В целом же внешне С01 практически полностью повторяет кроссовер Leapmotor C11.

Электроседан позиционируется в качестве конкурента премиум-седанов XPeng P7 и NIO ET7, которые в свою очередь нацелены на покупателей электромобилей Tesla. Основными преимуществами С01 можно назвать панорамную крышу, автопилот третьего уровня и безрамочные двери. Последние открываются с помощью сенсорных кнопок. Традиционных ручек у седана нет.

В салоне из преимуществ — уникальная передняя панель с тремя встроенными дисплеями. В целом же интерьер оформлен в стилистике С11, но задние сиденья оригинальные с регулируемым углом наклона спинки и возможностью продольной регулировки. Также пассажиры оценят наличие подогрева и вентиляции.

Технически С01 унифицирован с тем же Leapmotor C11. Автомобили построены на одной платформе и оснащены одной силовой установкой из двух моторов. Совокупная отдача агрегатов — 544 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — около 3,0 секунд. Тяговая батарея емкостью 90 кВт•ч интегрирована в силовую структуру кузова. Запас хода — 717 км в китайском измерительном цикле CLTC. Также от кроссовера новому седану досталась вся электроника и подвеска. Ценник Leapmotor C01 станет известен в ближайшие дни.