Uklon запускает волонтерские поездки

Сервис онлайн вызова автомобилей Uklon запустил новый проект под названием «Волонтер», который призван помочь военным, терробороне и медицинским учреждениям. Эти поездки осуществляются совершенно бесплатно, а оформить их можно через контакт-центр.

Как сообщило руководство сервиса, запросы принимаются круглосуточно и обрабатываются вручную. На данным момент инициатива работает только в Киеве, но позже она будет доступна и в других городах страны. Воспользоваться ею могут все, кто хочет помочь армии.

Только за первый день работы услуги была осуществлена 51 благотворительная поездка. Благодаря им удалось доставить 1000 литров топлива, а больницы получили 100 порций еды и напитков. Также в медучреждения доставили лекарства, доноров и сотрудников. Бизнес-партнерами этой инициативы уже стали сети АЗС Shell и WOG, сеть ресторанов Foodz и сервис доставки Glovo.