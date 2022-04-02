Штрафы за нарушение ПДД в Польше – все, что нужно знать украинским беженцам

Спасаясь от войны, из Украины в Польшу выехало почти 2 миллиона украинцев. Многие из них отправились в соседнюю страну на личном транспорте. Однако украинские правила дорожного движения отличаются от тех, что действуют в Польше, поэтому наши автомобилисты довольно часто получают штрафы, которые в этой стране очень высокие.

Итак, изначально нужно запомнить, что в Польше у водителя при себе должен быть паспорт, права, техпаспорт и страховой полис. При отсутствии любого из документов водителю грозит штраф в размере 1000 злотых. Во время движения в любое время суток нужно включать ближний свет фар. Также не стоит забывать о «коридоре жизни» для автомобилей экстренных служб и пристегнутом ремне безопасности. За рулем запрещено разговаривать по телефону. За это все предусмотрены незначительные, но штрафы (от 200 злотых).

Если в Украине предусмотрено всего два штрафа за превышение скорости, то в Польше их значительно больше:

до 10 км/ч – 50 злотых;

от 11 до 15 км/ч – 100 злотых;

от 16 до 20 км/ч – 200 злотых;

от 21 до 25 км/ч – 300 злотых;

от 26 до 30 км/ч – 400 злотых;

от 31 до 40 км/ч – 800 злотых (1600 злотых при повторном нарушении);

от 41 до 50 км/ч – 1000 злотых (2 тыс. злотых при повторном нарушении);

от 51 до 60 км/ч – 1500 злотых (3 тыс. злотых при повторном нарушении);

от 61 до 70 км/ч – 2000 злотых (4 тыс. злотых при повторном нарушении);

71 км/ч – 2500 злотых (5 тыс. злотых при повторном нарушении).

Обгон автомобиля обойдется в 1000 злотых, а если он совершен на пешеходном переходе то сумма возрастет до 2000 злотых. Если не пропустить пешехода, то вам выпишут штраф не менее 3000 злотых. А за проезд на запрещающий сигнал светофора – 500 злотых. Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения варьируется от 50 до 5000 злотых или арест сроком до 30 дней. Если присутствуют отягощающие обстоятельства, то сумма взыскания может вырасти до 30 000 злотых с лишением прав сроком на 3 года.