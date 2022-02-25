Новости Украинцев просят не открывать файлы от неизвестных лиц

Россия атакует электронные устройства украинцев, чтобы получить доступ к личной информации

Противник хочет получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации. С этой целью запущена, так называемая фишинговая атака.

Злоумышленники стараются заманить в свои сети как можно больше людей, чтобы украсть логины и пароли, данные кредитных карт, конфиденциальную корпоративную информацию или же заразить устройства пользователей вредоносными программами.

Чтобы защититься от атаки, не открывайте файлы полученные от неизвестных лиц и неподтвержденных источников.