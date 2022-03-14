В Беларуси остановился автозавод «БелДжи»

На заводе «БелДжи» собирали автомобили китайской марки Geely

Содействие Беларуси российской военной агрессии против Украины не останется безнаказанным. Санкции ударят по экономике страны и благосостоянию ее граждан. Уже наметились первые жертвы — остановлен завод «БелДжи» в Борисове. Там собирали автомобили Geely.

Предварительно, конвейер будет простаивать с 16 марта по 1 апреля. На этот период часть сотрудников отправят в вынужденные отпуска. Причина — перебои в поставках материалов и комплектующих, которые доставлялись из Китая морским путем в литовский порт Клайпеда, а затем по суше в Борисов.

Также на фоне военных действий в Украине у Geely возникли проблемы с доставкой автомобилей в Россию. Хотя россияне вряд ли признают, что во всех своих проблемах виноваты только они.