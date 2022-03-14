Мобильный интернет стал доступен в национальном роуминге

Украинские мобильные операторы расширили возможности национального роуминга

7 марта 2022 года в Украине заработал национальный роуминг, который при пропаже связи одного оператора позволяет подключаться к сети другого. Проект реализован совместными усилиями мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, Министерства цифровой трансформации Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи и Украинской ассоциации операторов связи «Телас».

Теперь абоненты могут пользоваться не только звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с. Оплата услуг в национальном роуминге производится в соответствии с тарифным планом оператора.

Для абонентов сети lifecell роуминг работает автоматически. В случае сбоя подключиться можно вручную. Абонентам Киевстар и Vodafone для использования мобильного интернета придется вводить настройки вручную. Для этого необходимо:

отключить автовыбор сети. На Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор, на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если с первого раза зарегистрироваться не удалось, повторите попытку или выберите другую сеть.

Поскольку нагрузка на мобильные сети, в том числе и за счет создания национального роуминга, значительно возросли, для того чтобы все украинцы имели доступ к связи в условиях военной агрессии операторы советуют:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях;

запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

выбирать меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;

по возможности использовать Wi-Fi.

Также важно ежедневно пытаться подключиться к сети своего оператора (вручную или автоматически).