В Бельгии обнаружили заброшенный автосалон с машинами Volvo (фото)

Вблизи города Мальмеди (Бельгия) находится небольшой автосалон, который перестал работать еще в 90-х годах прошлого столетия. В его помещении стоят несколько автомобилей Volvo 240 разных версий.

Седаны и универсалы новые, и имеют нулевой показатель на одометре. Однако от длительного простоя без должного внимания и обслуживания их кузова покрылись пылью. Состояние салонов машин неизвестно, но сквозь стекло можно заметить, что в них сгрузили различные журналы и брошюры.

На данный момент неизвестно, почему эти машины до сих пор хранятся в автосалоне и не были распроданы с аукциона. Ведь Volvo 240 в конце 80-х начале 90-х годов был довольно популярной моделью и даже сейчас на него есть спрос среди поклонников марки.

Отмечается, что автосалон уже стал местной достопримечательностью. Он дает ощущение того, что время застыло на неопределенный период. Ежедневно к нему приходят десятки туристов, чтобы полюбоваться нетронутыми автомобилями.