В Черниговской области строят переправы вместо разрушенных мостов (фото)

Российские оккупанты разрушили множество мостов и других инфраструктурных объектов в Черниговской области. Для того, чтобы восстановить сообщение между городами, было принято решение о возведении временных переправ. Они появятся на местах трех уничтоженных путепроводов возле сел Смолин, Якубовка и Киселевка.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, работы по строительству временных переправ уже стартовали. Два из них появятся на дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов появятся уже в ближайшие дни. К возведению третьей переправы на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч (возле села Киселевка) приступят немного позже.

«За период ведения боевых действий в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов. Стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина. Ее планируем сделать через несколько дней, а в Якубовке – до конца недели. Дальше будем работать на дороге Н-27 возле села Киселевка», – резюмировал Кубраков.