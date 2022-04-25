В Днепре запретили движение определенной категории машин

С 24 апреля 2022 года в Днепре запретили движение автомобилей с громким выхлопом. Соответствующее распоряжение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новая норма будет действовать до завершения военного положения в стране. Ведь громкие звуки машин пугают жителей города, так как рев моторов зачастую ассоциируется с прилетом ракет и мешает адекватно оценивать ситуацию.

«‎Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их «скоростных» машин по городу. Даже во время комендантского часа. Машины с дрифтами и прямотоками. Ну ок. Все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств. Полиция указание получила. Поясняю – остановила Вас Патрульная полиция, помашите рукой Вашей машине. Возможно Вы ее сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ. Вас всех предупредили. Не поможет никто. Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула…», – написал на своей странице в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко.