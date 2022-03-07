В Госпогранслужбе рассказали, какие пункты пропуска более проездные

Очереди на границах Украины с каждым днем становятся меньше. По данным ГНСУ, самое большое скопление украинских граждан наблюдается на западных границах. Только за последние сутки через пункты пропуска с Польшей прошли почти 84 тысячи человек.

Пограничники отметили, что попасть в ЕС можно и через другие КПП. Например, минимально загружены пункты на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Ими в указанный период воспользовались всего 30 тысяч украинцев. Опираясь на эти данные, Госпогранслужба обратилась у жителям страны с просьбой, не ехать в Европу через Польшу.

По данным пограничников, общее число украинцев, которые покинули страну за прошедшие сутки составило 117 тысяч человек. При это вернулось в Украину 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины. Гордимся соотечественникам, которые в это тревожное время едут защищать Родину!