Новости В МВД рассказали, как во время войны восстановить автомобильные номера

За время войны тысячи украинцев остались без своих автомобилей. По статистике более 200 тысяч машин были уничтожены, еще больше – повреждены. Также во время эвакуации многие автовладельцы потеряли номерные знаки.

Для того, чтобы восстановить автомобильные номерные знаки, нужно обратиться в ближайший сервисный центр МВД. Процедура быстрая и несложная. Главное взять с собой полный пакет документов.

С собой необходимо иметь:

паспорт или документ удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи номеров – справку из Нацполиции;

в случае потери – письменное объяснение обстоятельств потери документа;

если автомобиль зарегистрировано на юрлицо – акт служебного расследования.

При восстановлении номерных знаков экспертам СЦ МВД также необходимо предоставить транспортное средство для досмотра. После осмотра машины и получения пакета документов специалисты ведомства внесут информацию в базу данных и проведут перерегистрацию, а владельцу выдадут новых техпаспорт и номерные знаки.