В Renault придумали как спасти свои провальные электромобили

Обновленная модель поступит в продажу в марте 2022 года

Недавно организация Euro NCAP, которая на протяжении почти четверти века проводит проверку пассивной и активной безопасности автомобилей, испытала посредством краш-тестов субкомпактный электрический хэтчбек Zoe. Модель получила 0 баллов от экспертов, что конечно же нанесло серьезный удар по репутации модели и компании в целом.

Французский производитель не стал игнорировать ситуацию и пообещал внести в список базового оснащения электромобиля систему автоматического аварийного торможения (AEB). Обновленные хэтчбеки поступят в продажу в марте 2022 года. Таким образом компания намерена повысить уровень безопасности модели и снизить вероятность получения травм в авариях водителем и пассажирами.

Напомним, что дорестайлинговая версия электрокара получила от Euro NCAP в 2013 году 5 баллов. Эта оценка является максимальной. Что же случилось с новой версией модели? Французский производитель отметил, что до 2019 года Zoe оснащалась подушками безопасности, которые были встроены в спинки передних сидений, и, в случае ДТП, полностью закрывали туловище и голову пассажиров.

После обновления подушку уменьшили, так как верхняя часть нужна только тогда, когда машина боков въезжает в столб. Однако таких прецедентов не было, поэтому производитель и провел оптимизацию. В компании подчеркнули, что они не хотели сэкономить средства, пренебрегая безопасностью седоков. Единственное, в чем компания видит свою вину, так это в том, что функция AEB (распознание пешеходов) была предложена в качестве опции, а не входила в базовую комплектацию.

После такого разгромного результата Euro NCAP, французская марка приняла решение внести AEB в базовую комплектацию. А вот прежние подушки возвращать не будут, так как не видят в этом необходимости. Также не будут добавлять специальные оконные подушки. То есть Renault ограничится только изменения в отношении электроники Zoe. Насколько это поможет, сказать сложно. Возможно специалисты независимой организации проведут третий круг тестирования и опубликуют результаты.