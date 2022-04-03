Новости В России новые автомобили подорожали почти на 50% за месяц

Цены подняли все автопроизводители, представленные на российском рынке

В марте 2022 года цены на новые автомобили на российском рынке выросли на 35-45%. Ценники повысили все предлагаемые дилерами марки, включая российский АвтоВАЗ. В течение месяца производитель Lada делал это дважды — 1 и 16 марта. В результате все модели семейства подорожали на 11-47% в зависимости от комплектации.

Автомобили южнокорейской марки Kia с 1 по 31 марта прибавили в стоимости 24-39%, а среди японских брендов больше всех подняли цены Mitsubishi (+42%), Mazda (+35%), Nissan (35%) и Subaru (+25%). Среди китайских марок больше всех отличились Chery и Exeed, автомобили которых подорожали на 45%.

Ценники на модели Peugeot за месяц увеличились на 29-50%, Citroen — на 35%, Opel — на 42%, Renault — на 38%. Кроме того, некоторые компании, представленные на рынке России, просто не указывают стоимость автомобилей на своих сайтах.

Напомним, что из-за военной агрессии России против Украины свою деятельность в стране-агрессоре, включая местное производство, остановили Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, BMW и Renault.