Полиция
Оккупанты угнали почти 150 полицейских автомобилей
На подконтрольной Украине части Луганской области российские войска похитили 146 служебных автомобилей. Они проникли на территорию подразделений ГУНП и, угрожая применением оружия, вывезли машины.
Как утверждают в пресс-службе ведомства, стоимость одного транспортного средства превышает пол миллиона гривен. По факту этого происшествия возбуждено три уголовных производства (ч. 3 ст. 289 Уголовного Кодекса Украины). Кроме того, представителями так называемой «ЛНР» было угнано два автомобиля из Марковского и Миловского отделов Старобельской окружной прокуратуры Луганской области. По этому инциденту также начало досудебное расследование.