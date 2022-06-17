В России заканчиваются автомобильные краски

Запасов хватит до конца августа 2022 года

Из-за войны в Украине у россиян возникла новая проблема — дефицит лакокрасочных материалов для кузовного ремонта автомобилей. Некоторые автосервисы уже сейчас испытывают нехватку отдельных расходников. С каждым днем перечень дефицитных материалов только растет. По оценкам экспертов, имеющихся запасов хватит максимум до конца августа.

Как оказалось, практически все автоэмали Россия закупала у «загнивающего Запада». После военного вторжения в Украину сразу несколько основных поставщиков покинули российский рынок. А поскольку собственного производства у россиян нет, в скором времени ремонтировать автомобили после ДТП будет нечем.

Интересно, чем планируют красить свои автомобили те несколько российских автозаводов, которые пытаются удержаться на плаву. Напомним, что уже несколько месяцев не удается возобновить производство даже лидеру российского автопрома — «АвтоВАЗу». Также с марта простаивают заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге. В ближайшее время запустить конвейеры им вряд ли удастся. Проблема поставки комплектующих все еще не решена, а уже назревает новая.