В Украине нашли мотоцикл Восход-3М почти без пробега (видео)

Малолитражка проехала 68 км

Украинский блогер Roma Uracco показал очередную «капсулу времени», которая была найдена в Киеве. Это мотоцикл Восход-3М, выпущенный в 1992 году. Практически все время он простоял в гараже и находится в хорошем состоянии. На одометре модели зафиксирована цифра в 68 км.

Владелец раритетного байка даже не поставил его на учет после покупки. Так что из документов у него есть только справка-счет. Несмотря на то, что данный экземпляр практически не видел дорог, от длительного хранения у него потускнели хромированные элементы, а на некоторых и вовсе появились очаги коррозии.

Также у мотоцикла частично отломаны рычаги тормоза и сцепления, а на заднем фонаре видна огромная дыра. Впрочем, все эти недостатки можно устранить. Главное, что малолитражка полностью на ходу. В движение Восход-3М приводит двухтактный одноцилиндровый двигатель мощностью 14 л.с., который позволяет развивать максимальную скорость в 105 км/ч.