В Украине построят наземную станцию Starlink

В Минцифре рассказали о планах развития страны после победы

Министерство цифровой трансформации поделилось планами по улучшению качества спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. Он стал доступен в Украине 26 февраля, а уже 9 марта прибыла вторая партия наземных терминалов. Но из-за отсутствия на территории страны собственной наземной станции Starlink, скорость интернет-соединения не равномерна.

По данным замеров американской компании Ookla, владеющей популярным сервисом анализа скорости интернет-соединения Speedtest, в западных регионах она выше, чем в восточных. Исправить ситуацию планируют после победы. Как сообщила пресс-служба Минцифры, соответствующие договоренности со SpaceX уже достигнуты.

«После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев», — сообщили в министерстве.

Чуть более чем за месяц в Украину поступило, как минимум четыре партии оборудования Starlink. Это терминалы второго поколения, обеспечивающие скорость на прием около 150 Мбит/с. Они обеспечивают скоростным интернетом ВСУ, территориальную оборону, медицинские учреждения, органы местного самоуправления и поддерживают функционирование критической инфраструктуры. Также Starlink пользуются «Укрзалізниця», «ПриватБанк» и «Ланет».

Как рассказала на недавней конференции Satellite2022 президент SpaceX Гвинн Шотвелл, в Украину уже отправлены «тысячи» спутниковых интернет-комплексов Starlink. Львиную долю из них оплатили частные лица. Также деньгами помогли Польша и Франция. Ожидается, что в целом Украина получит до 5 тысяч комплексов.